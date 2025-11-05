Trump nach Wahl-Fiasko: "... und so beginnt es!"

Die Demokraten haben alle wichtigen Wahlen gewonnen.

In New York hat der 34-jährige Zohran Mamdani die Bürgermeisterwahl gewonnen. Nach Angaben von US-Medien auf Basis von Hochrechnungen setzte sich der Politiker vom linken Flügel der Demokraten und erklärte Gegner von US-Präsident Donald Trump (Republikaner) gegen den von Trump unterstützten Kandidaten Andrew Cuomo durch. Mamdani wird als erster Muslim Bürgermeister der US-Ostküstenmetropole, er hat u. a. eine Mietpreisbremse und gratis Busse und Kinderbetreuung versprochen.

Trump hatte noch kurz vor der Wahl damit gedroht, Bundesmittel für die größte US-Stadt auf ein Minimum zu streichen, sollte Mamdani gewinnen. Der Newcomer könnte künftig zu einem gewichtigen Gegenspieler Trumps werden.

© Getty

"Und so beginnt es"

Auf den Wahlerfolg Mamdanis reagierte Trump mit einem kryptischen Posting auf Truth Social. „ ... und so beginnt es!“. Es ist wohl ein Hinweis darauf, dass der Konflikt mit dem zukünftigen Bürgermeister in eine neue Phase tritt.

Trumps Republikaner haben am Dienstag auch zwei Gouverneurswahlen verloren. Abigail Spanberger gewann in Virginia, Mikie Sherrill in New Jersey. Die beiden Gouverneurswahlen galten als erster Stimmungstest für Trump rund ein Jahr nach seiner Wiederwahl zum Präsidenten.