Trump: Spenden-Lawine nach Gericht

Die Anhänger des Ex-Präsidenten kaufen sogar Fake-Haftfoto-T-Shirts.

New York. Die New Yorker Anklage wird für Donald Trump immer mehr zur Goldgrube: Seit dem Beginn des Justiz-Dramas, wo der ehemalige Präsident Anfang des Monats in der Stormy-Daniels-Sexaffäre wegen einer Schweigegeldzahlung angeklagt wurde, flossen 18 Millionen Dollar an Spenden.

Trump selbst hatte mit einem täglichen Tsunami an Marketingmails den Verkauf von Utensilien angekurbelt – darunter ein T-Shirt mit einem Haftfoto, obwohl gar keines gemacht wurde …