Trump-Wende: Highend-Chips von Nvidia NUR für die USA

US-Präsident Donald Trump hat angekündigt, dass die leistungsstärksten KI-Chips des Unternehmens Nvidia künftig nur noch für Firmen in den Vereinigten Staaten verfügbar sein sollen.

Damit will er verhindern, dass andere Länder von dieser Technologie profitieren, nachdem zuvor bereits Einschränkungen für den Export nach China verhängt wurden.

Trump kündigt neue Regeln für Nvidias Blackwell-Chips an

In einem Interview mit dem Magazin 60 Minutes äußerte Trump, dass die fortschrittlichsten KI-Beschleuniger von Nvidia „außerhalb der USA niemandem zur Verfügung stehen“ würden. Die Frage der Moderatorin bezog sich konkret auf den Export der Blackwell-Chips in die Volksrepublik China. Zuvor hatte Trump betont, dass nur Versionen mit eingeschränkter Leistung in chinesische Rechenzentren gelangen dürften. Die genauen Details sollen laut Trump von Nvidia verhandelt werden. Die US-Regierung fungiere dabei lediglich als „Schiedsrichter“ (so die Worte des Präsidenten auf der Air Force One). Gespräche mit Chinas Präsident Xi Jinping hätten den Export von Blackwell-Chips nicht umfasst.

Unklarheiten über Auswirkungen für andere Länder

Trumps Aussage wirft viele Fragen auf: Dürfen ausländische Firmen die Chips beispielsweise über große Cloud-Anbieter wie Alphabet, Amazon oder Microsoft trotzdem nutzen? Der Präsident erklärte nur, dass andere Länder keinen „unfairen Vorteil“ im Wettlauf um die fortschrittlichste KI haben sollen. Damit ist der Zugriff auf mögliche künftige KI-Systeme, die weit über heutige Maschinen hinausgehen könnten (sogenannte AGI, Artificial General Intelligence), streng begrenzt.

Die Ankündigung ist überraschend, weil die US-Regierung erst im Mai 2025 die sogenannte AI Diffusion Rule ausgesetzt hatte. Diese Regel hätte unter anderem für europäische Länder bestimmte Obergrenzen für den Export leistungsstarker KI-Hardware festgelegt. Ob Trumps neue Einschränkungen tatsächlich umgesetzt werden, ist derzeit unklar. Spannungen in den internationalen Beziehungen könnten die Folge sein. Auch Nvidia selbst dürfte mit neuen Exportbeschränkungen nicht glücklich sein, obwohl die Nachfrage innerhalb der USA nach den leistungsfähigsten Chips derzeit hoch ist.