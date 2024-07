Trump wütet: "Müssen wieder von vorne anfangen"

Sein Team habe viel Zeit und Geld in den Kampf gegen Joe Biden gelegt.

Wenig überraschend reagierte der ehemalige US-Präsident Donald Trump auf den Rückzug von Joe Biden als demokratischer Kandidat im Rennen um das Weiße Haus. Er griff den aktuellen Präsidenten gleich auf seinem Konto bei Truth Social an: "Der korrupte Joe Biden war nicht in der Lage, für das Amt des Präsidenten zu kandidieren, und ist sicherlich nicht in der Lage zu dienen -und war es auch nie!"

Auch schoss er sich gleich gegen seine neue Gegenspielerin, Vizepräsidentin Kamala Harris ein. Bereits am Wochenende wetterte er: "Sie ist verrückt!" Sein Ziel ist es, die Glaubwürdigkeit Harris sofort zu untergraben. Dass sie die erste schwarze Präsidentschaftskandidatin der USA ist, soll ihr erst gar keinen Vorteil verschaffen.

Trump sagte dem US-Sender CNN, seiner Ansicht nach sei es leichter, Harris in dem US-Präsidentschaftswahlen im November zu schlagen als Biden. Wenige Stunden darauf setzte er auf der von ihm mitbegründeten Plattform Truth Social einen wütenden Kommentar ab. Sein Wahlkampfteam habe Zeit und Geld in "den Kampf gegen den betrügerischen Joe Biden" investiert. "Jetzt müssen wir wieder von vorne anfangen", schrieb er.