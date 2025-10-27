Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
Andrej Babiš
© APA/AFP/Michal Cizek

Nach Wahlsieg

Tschechien: Babiš mit Regierungsbildung beauftragt

27.10.25, 12:48
Teilen

Der tschechische Staatspräsident Petr Pavel hat am Montag den Chef der populistischen Bewegung ANO, Andrej Babiš, offiziell mit der Regierungsbildung beauftragt. 

Pavel erteilte den Auftrag bei einem Treffen mit Babiš auf der Prager Burg. Der ANO-Chef informierte ihn, dass seine Partei sich mit den rechtskonservativen Motoristen und der rechtspopulistischen Partei Freiheit und direkte Demokratie (SPD) von Tomio Okamura "im Prinzip" auf ein gemeinsames Programm geeinigt hat.

 Laut Babiš bleiben "zwei oder drei" Streitpunkte, über die die Parteien noch verhandeln würden. Schon in der zweiten Hälfte dieser Woche will er aber dem Staatschef das fertige Regierungsprogramm und seine Vorschläge zur personellen Besetzung der künftigen Regierung übergeben. Pavel sollte dann mit allen Kandidaten für die Ministerposten persönlich reden.

ANO, das gemeinsam mit der FPÖ in der rechten Europafraktion "Patrioten für Europa" sitzt, hatte die Parlamentswahlen Anfang Oktober klar gewonnen. Mit den Motoristen und der SPD will Babiš eine Koalition bilden, die in dem 200-köpfigen Abgeordnetenhaus 108 Stimmen hätte. Unterdessen wird in Prag spekuliert, dass Okamura künftiger Präsident des Abgeordnetenhauses werden könnte.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden