Tschetschenische Sondereinheit bei Kiew zerschlagen

Dabei wurde auch der Kommandant, General Magomed Tuschajew, getötet.

Bei heftigen Kämpfen in der Umgebung von Hostomel haben ukrainische Truppen nach eigener Darstellung eine aus Russland kommende tschetschenische Sondereinheit zerschlagen. Dabei sei auch der Kommandant, General Magomed Tuschajew, getötet worden, wie ein Gefangener später verraten habe. Wie die "Ukrainska Pravda" Sonntag in der Früh weiter berichtete, erbeuteten die ukrainischen Soldaten bei diesen Kämpfen größere Mengen an Waffen.

Laut dem Onlinemedium "Kyiv Independent" wurden die Angaben mittlerweile auch vom ukrainischen Präsidialamt bestätigt. Von unabhängiger Seite ließen sich die Informationen nicht überprüfen. Hostomel liegt am nordwestlichen Rand der Region Kiew und war zu Beginn des Kriegs Ziel starker russischer Angriffe. Neben dem internationalen Flughafen befindet sich dort auch ein großer Eisenbahnknotenpunkt.