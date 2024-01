"Tschüss!" – Moderatorin verabschiedet sich nach 19 Jahren

Zum Ende ihrer allerletzten Sendung verabschiedete sie sich mit emotionalen Worten von den Zuschauern.

Aller Abschied fällt schwer – insbesondere, wenn er vor Millionen von Fernsehzuschauern passiert. Am Mittwochabend war für Judith Rakers Schluss: Die 48-Jährige moderierte nach 19 Jahren zum letzten Mal die Hauptausgabe der ARD-"Tagesschau".

Die ganze Sendung lang ließ sich die Nachrichtensprecherin nichts anmerken. Dann überraschte sie die Zuschauer und verabschiedete sich mit den folgenden Worten:

„Und jetzt, meine Damen und Herren, möchte ich mich ganz dezent verabschieden, denn das ist meine letzte ,Tagesschau’-Sendung heute. Danke, dass Sie mich in den letzten 19 Jahren immer wieder in Ihr Wohnzimmer gelassen haben, und danke an die besten Kolleginnen und Kollegen der Welt. Einen schönen Abend noch. Tschüss.“

TV-Sehern wird Rakers jedoch nicht ganz verloren gehen. Sie wird weiterhin die Talkshow "3nach9" (Radio Bremen/NDR) moderieren, genauso wie Folgen des ARD-Reisemagazins "Wunderschön". Der Abschied von der "Tagesschau" erfolgte übrigens auf eigenen Wunsch: Künftig will sich Rakers eigenen unternehmerischen Projekten widmen.