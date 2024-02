Türkei bestätigt bevorstehenden Putin-Besuch

Laut Medienberichten wird Putin am 12. Februar in der Türkei erwartet.

Istanbul. Der türkische Außenminister Hakan Fidan hat einen bevorstehenden Besuch des russischen Präsidenten Wladimir Putin in seinem Land bestätigt. "Dieser Besuch wird uns die Gelegenheit geben, viele Fragen zu erörtern", sagte Fidan am Sonntag im staatlichen Fernsehsender TRT Haber. Einen genauen Termin nannte der Außenminister nicht. Laut Medienberichten wird Putin am 12. Februar in der Türkei erwartet.

"Unsere Präsidenten treffen sich regelmäßig", sagte Fidan. Das letzte Vier-Augen-Gespräch zwischen Putin und Recep Tayyip Erdoğan fand im September 2023 in Putins Feriendomizil im russischen Schwarzmeerort Sotschi statt. Die Türkei wird das erste NATO-Mitgliedsland sein, das Putin seit Beginn des umfassenden russischen Angriffskriegs auf die Ukraine im Februar 2022 besuchen wird.

Erdogan unterhält Beziehungen sowohl zu Russland als auch zur Ukraine. Die Türkei hilft Moskau insbesondere dabei, die westlichen Sanktionen, denen sie sich nicht angeschlossen hat, zu umgehen, indem sie ihren Handel mit Russland fortsetzt. Andererseits verkauft die Türkei Waffen an die Ukraine.