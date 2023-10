Turkmenistan kürte den "tapfersten Hund des Jahres"

Rumänien und Turkmenistan bei Energie einig Im Rahmen des Besuchs des rumänischen Präsidenten Traian Basescu in Turkmenistan haben die beiden Staaten eine engere Zusammenarbeit im Energiebereich vereinbart. Basescu und der turkmenische Präsident Gurbanguly Berdymuchammedow unterzeichneten am Mittwoch (22. Juli) in Aschchabad eine gemeinsame Erklärung, die eine Stärkung der bilateralen Beziehungen im Wirtschafts- und Energiebereich in Aussicht stellt, berichtet die rumänische Nachrichtenagentur Agerpres.