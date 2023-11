Über 10.000 israelische Soldaten im Gazastreifen

Israels Militär hat im Krieg gegen die islamistische Hamas einem israelischen Medienbericht zufolge aktuell mehr als 10.000 Soldaten im Gazastreifen im Einsatz.

Diese befinden sich vor allem in Vierteln der Stadt Gaza und in Jabalia im Norden des Küstengebiets, wie die Zeitung "Haaretz" am Montagabend unter Berufung auf die Armee berichtete.

Seit Beginn der Bodenoffensive Ende Oktober gab es demnach auch mehrere Fälle, in denen israelische Soldaten versehentlich eigene Kameraden durch Beschuss getötet hätten. Die Vorfälle würden untersucht, um daraus Lehren für die Zukunft zu ziehen.

Seit Beginn der Bodenoffensive sind israelischen Medien zufolge bisher insgesamt 66 Soldaten im Gazastreifen getötet worden.