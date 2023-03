Überraschung: Merkel fliegt Economy-Class!

Sommer, Sonne, Sonnenschein! Die berühmte deutsche Ex-Kanzlerin hat die gleichen Begehren wie der anonyme Durchschnittsbürger. Eine Sache unterscheidet die 'Mutti' jedoch von vielen Anderen: Einen Luxusflug braucht sie nicht.

Die legendäre deutsche Altkanzlerin Angela Merkel (68) fliegt mit ihrem Mann Joachim Sauer (73) auf die kanarische Insel Fuerteventura. So weit, so ungewöhnlich. Doch die Art des Transportes überrascht: Merkel fliegt tatsächlich Holzklasse. Der einzige "Luxus", den sie sich gönnt, ist als Erste in den Flieger einzusteigen. Danach liest sie auf ihrem Tablet, löst ein Kreuzworträtsel und entspannt in der Economy-Class.

Auch danach zeigt sie sich bodenständig. Sie wartet brav in der Schlange, um auszusteigen. All das weiterhin begleitet von ihrem Mann - und Personenschutz.