UFO-Hearing in den USA: Forschung an Alien-Tech?

Drei Zeugen jüngster UFO-Enthüllungen sagten vor dem Kongress aus.

Washington. Es lag eine Sensation in der Luft, als drei Kronzeugen in der Debatte um angebliche ­geheime Forschungsarbeiten an geborgenen Alien-Raumschiffen und UFO-Aktivitäten im US-Kongress aussagten.

Ufo-Spuk. Der Militärgeheimdienstler David Grusch ließ schon vor Wochen mit unglaublich klingenden Behauptungen die Bombe platzen. Laut ihm würden die USA und andere Nationen an „nicht menschlichen“ Raumschiffen forschen. Zwei Navy-Piloten sagten dazu über ihre Begegnungen mit Ufos aus. Politiker beider Parteien fordern Aufklärung von den Militärs.

(bah)