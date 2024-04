UFO-U-Boot kann an den Meeresgrund tauchen

Mit dem Triton 660 AVA kann man bald am Meeresgrund mit acht Personen zu Abend essen.

Ein neues U-Boot, das optisch einem UFO ähnelt, erobert die Meere dieser Welt. Der Triton 660 AVA ist mit der neuesten Technologie ausgestattet und kann bis zu 200 Meter tief abtauchen. Den bis zu acht Passagieren an Board bietet es jede Menge Möglichkeiten, währendman die Tiefen der Meere beobachtet.

Von einer kleinen Cocktailparty, einem außergewöhnlichen Abendessen oder sogar Hochzeiten sind alle Möglichkeiten geboten. Eine Fahrt mit dem neuen U-Boot ist allerdings alles andere als billig. 7,3 Millionen Euro kostet eine Fahrt mit dem Untersee-Schiff, das am Mittwoch als "unterhaltungsorientiertes Unterwasserlebnis" vorgestellt wurde.

Die Firma Triton hat ihren Sitz in Florida und erlangte vor wenigen Jahren auf unglückliche Art und Weise Bekanntheit. Ein U-Boot des Herstellers kollidierte 2019 mit der RMS Titanic.

Umbau während Tauchgang

Den Gästen soll es bei dem kostspieligen Erlebnis an nichts fehlen. Während der Tauchaktivitäten kann das U-Boot sogar umkonfiguriert werden. Sogar Spa-Behandlungen sollen so am Meeresgrund möglich sein. "Gäste können diesen Raum nutzen, um noch nie dagewesene Erlebnisse zu bieten", heißt es in einer Aussendung.

Ausgestattet ist das von einer großen Glaskuppel abgedeckte Boot mit feinster Ledersitzen und einem hochmodernen Surround-Sound-Audiosystem.

Drahtlose Steuerung

Gesteuert kann das U-Boot von jedem Gast mit einem drahtlosen Controller werden. Der Pilot hat also die Möglichkeit sich während des Tauchgangs dennoch frei in dem Raum zu bewegen.

Ein Sprecher des Unternehmens versichert, dass das aus tausend Teilen bestehende Gefährt genauestens überprüft und getestet wird, um sicherzustellen, dass die Anforderungen für die Zertifizierung entsprechend passt.