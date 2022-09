300.000 Reservisten sollen nun für Putin in den Krieg ziehen

Noch diesen Mittwoch sollen die ersten Reservisten in den Krieg geschickt werden.

Es würden jene Bürger zu den Waffen gerufen, die der Reserve der russischen Streitkräfte angehören, kündigte Putin an. „Allen voran“ solche Bürger, die in der Armee gedient haben, über militärische Fähigkeiten und Erfahrungen verfügen. Sie alle würden vor dem Kampfeinsatz „eine zusätzliche militärische Vorbereitung“ durchlaufen. Putin betonte, dass es sich „ausdrücklich um eine Teil-Mobilmachung“ handle.

Russland werde alle Mittel einsetzen, um seine territoriale Unversehrtheit zu schützen, sagte Putin. Er erwähnte auch Atomwaffen. Putin hat das strategische Nukleararsenal bereits in erhöhte Bereitschaft versetzen lassen zur Abschreckung für die NATO, sich in der Ukraine einzumischen. Er sage "dem Westen: Wir haben viele Waffen, um zu antworten. Das ist kein Bluff", so Putin. "Wir werden alle Ressourcen nutzen, um unsere Leute zu verteidigen."

Der Präsident kündigte zudem die mögliche Annexion ukrainischer Gebiete mithilfe der Referenden in den besetzten Gebieten an. "Die Entscheidung, die die Mehrheit der Bürger in den Volksrepubliken Luhansk und Donezk, in den Gebieten Cherson und Saporischschja treffen, unterstützen wir", sagte Putin.