Aktivisten besetzen Putin-Villa

Aktivisten haben nach eigenen Angaben eine Villa im südfranzösischen Biarritz besetzt, die der Tochter von Wladimir Putin gehört. Anschließend tauschten sie die Schlösser aus und luden Flüchtlinge aus der Ukraine ein, dort Zuflucht zu suchen, heißt es weiter. Die Villa von Putins Tochter Katerina Tikhonova befindet sich im französischen Biarritz.

In online geposteten Videos war zu sehen, wie ein Mann eine ukrainische Fahne schwenkt und verkündet, in der Villa könnten nun ukrainische Flüchtlinge untergebracht werden.

Master French activist Pierre Afner entered the villa of the alleged daughter of Russian Federation head Katerina Tikhonova in Biarritz, changed the locks on the house and invited refugees from #Ukraine there#Ukraine #Russia #poland #BreakingNews #breaking #war #putin #StopPutin pic.twitter.com/tYRjTYOtwY