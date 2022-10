× Aktivisten legen Protest-Zettel an Grab von Putins Eltern

"Liebe Eltern! Euer Sohn benimmt sich grässlich!"

Während Wladimir Putin die Annexion von vier ukrainischen Regionen auf dem Roten Platz feiert, wächst der Widerstand gegen den russischen Präsidenten. Unbekannte Aktivisten haben nun sogar einen Protest-Zettel am Grab von Putins Eltern in Sankt Petersburg niedergelegt.

© Telegram ×

Darauf steht auf einer Seite aus einem russischen Schulkalender: „Liebe Eltern! Euer Sohn benimmt sich grässlich! Er schwänzt den Geschichtsunterricht, prügelt sich mit seinen Banknachbarn und droht, die ganze Schule in die Luft zu jagen! Handeln Sie!“ Der Zettel wurde auf Telegram gepostet und geht seither viral.

Die Aktivisten spielen darauf an, dass Putin in seinen Reden falsche historische Vergleiche zieht und damit den Krieg in der Ukraine begründet. Die Prügelei mit dem Tischnachbarn steht für den Einmarsch im Nachbarland, „die ganze Schule in die Luft zu jagen“ bezieht sich auf Putins Drohung, Atomwaffen einzusetzen.