Bewaffnete russische Boote vor britischer Küste aufgetaucht

England. Alarmzustand in Großbritannien: Russische Kriegsschiffe wollten offenbar die Irische See durchqueren. Laut "Express.co.uk" tauchten zwischen Großbritannien und Irland mehrere russische Marineboote auf. Die Fregatte HMS Lancaster der britischen Royal Navy habe die Schiffe bewacht, weil sie befürchtete, dass diese die Irische See durchqueren wollten.

Die Russen-Boote seien mit schweren Waffen bestückt, schreibt der Marine-Experte H I Sutton auf Twitter. Vor Ort hätten sich etwa auch der Lenkwaffenkreuzer Marschall Ustinow befunden. Das Schiff kann unter anderem mit Flugabwehrraketen und schweren Geschossen bestückt werden. In der Gruppe sei auch der U-Boot-Zerstörer Vize-Admiral Kulakow und ein Tankschiff mitgefahren.

Well, since posting this, they have done a U-turn.



Both the tanker and RN shadow, and by implication the Russian warships, currently heading back.



However, this is a fluid situation



