× Britischer Offizier: DANN wird Putin Atombombe einsetzen

Der britische Militärexperte Sir Richard Barrons warnt davor, dass der Kreml-Chef tatsächlich Atomwaffen einsetzen könnte.

Fünf Monate nach Beginn des Ukraine-Krieges konnte Russland seine gesteckten Ziele noch immer nicht erreichen. Während Präsident Wladimir Putin weiter unter Druck gerät, warnen Experten nun vor einer neuen Eskalation.

Für den britischen Militärexperten Sir Richard Barrons ist eine Niederlage im Krieg für Moskau keine Option. Falls dem russischen Heer wirklich ein Fiasko drohen sollte, dann sei Putin auch bereit, Atomwaffen einzusetzen, so der ehemalige britische General. „Wenn der russische Präsident empfindet, dass er eine Niederlage gegen die Ukraine hinnehmen müsste, dann wird er Atomwaffen gegen die ukrainischen Streitkräfte einsetzen“, so Barrons gegenüber dem „Daily Star“.

Laut Barrons könnte es im Frühjahr 2023 zu einem solchen Schreckens-Szenario kommen. Falls es der Ukraine gelingen sollte, eine breite Offensive zu starten, dann könne Putin in Panik geraten, so der Experte.

UN-Chef: Risiko einer nuklearen Konfrontation wieder präsent

Die Gefahr einer nuklearen Konfrontation ist auch nach den Worten des Generalsekretärs der Vereinten Nationen (UN), Antonio Guterres, "nach Jahrzehnten wieder da". Die Atomstaaten sollten sich verpflichten, diese Waffen nicht erstmalig einzusetzen, sagte Guterres am Montag auf einer Pressekonferenz in Tokio vor dem Hintergrund der Hiroshima-Friedensgedenkfeier am Wochenende zum 77. Jahrestag des ersten Atombombenabwurfs.

Auch jegliche Angriffe auf ein Atomkraftwerk seien "selbstmörderisch", sagte er mit Blick auf Berichte über den erneuten russischen Beschuss des größten europäischen AKWs Saporischschja in der Ukraine. Der Angriff auf Saporischschja alarmierte die Internationale Atomenergie-Organisation. IAEO-Generaldirektor Rafael Grossi warnte am Samstag vor der Gefahr einer Nuklearkatastrophe, die die öffentliche Gesundheit und die Umwelt in der Ukraine und darüber hinaus bedrohen könne.