Das fordert Selenskyj für die Freilassung russischer Gefangener

Russische Kriegsgefangene: Ukraines Präsident Selenskyj macht Russland ein Angebot.

Ukraine. Laut übereinstimmenden Medienberichten machte Ukraines Präsident Selenskyj am Mittwoch Russland ein Angebot. Er habe in einem Gespräch mit dem Präsident des Europäischen Rates, Charles Michel, angekündigt, russische Kriegsgefangene für eine Gegenleistung freilassen zu wollen. Russland müsse den dafür in Mariupol verbliebenen ukrainischen Zivilisten und Truppen einen sicheren Abzug garantieren.

In der ostukrainischen Stadt sollen sich Berichten zufolge etwa 100.000 Menschen befinden. Selenskyj hat in den vergangenen Tagen mehrfach betont, dass sich die Situation in Mariupol stetig verschlechtere.