Vitali Klitschko gratulierte seinem Bruder Wladimir mitten im Krieg in der Ukraine mit einem Video zum 46. Geburtstag.

Kiew (Kyjiw)/Moskau. Der Kiewer Bürgermeister Vitali Klitschko hat seinem jüngeren Bruder Wladimir mitten im Krieg in der Ukraine bei Instagram zum 46. Geburtstag gratuliert. "Ich danke dem Glück und unseren Eltern für meinen geliebten Bruder! Herzlichen Glückwunsch", schrieb Vitali am Freitag in dem Online-Netzwerk. "Wir haben ein starkes Band, auch wenn wir getrennt sind. In dieser für die Ukraine entscheidenden Zeit sind wir gemeinsam in Kiew."

Der Bürgermeister der ukrainischen Hauptstadt postete dazu ein Video, auf dem er und sein Bruder zu sehen sind. "Wir stehen Schulter an Schulter. Ich spüre jeden Tag und jede Sekunde die Unterstützung meines Bruders. Kürzlich sagte er zu mir: Dies ist der härteste Kampf unseres Lebens - der Kampf um unsere Stadt und unser Land. Und ich habe keine Zweifel daran, dass wir gewinnen werden", sagte der ehemalige Profiboxer.