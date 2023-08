Drohnen-Alarm legt Moskauer Flughafen lahm

Das Flugobjekt sei abgestürzt, Opfer habe es nicht gegeben, teilte das Ministerium weiter mit. Am Flughafen Wnukowo seien alle Starts und Landungen ausgesetzt worden, meldete die amtliche Nachrichtenagentur TASS ergänzend. Bei Artilleriebeschuss in der Stadt Kupiansk im Gebiet Charkiw sind am Sonntag indes nach ukrainischen Angaben elf Zivilisten verletzt worden.

Moscow came under drones attack during the night.

The mayor said that the anti-aircraft defense "shot down an aerial vehicle" in Moscow and the region. At the same time, the "Carpet" plan was implemented in Domodedovo & Vnukovo airports and dozens of flights were suspended. pic.twitter.com/0rsRIHZqDo