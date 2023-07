Drohnen-Angriff auf Wolkenkratzer in Moskau

Die russische Hauptstadt Moskau ist erneut zum Ziel eines Drohnenangriffs geworden.

Im Wolkenkratzerviertel Moskwa City, wo sich auch mehrere Ministerien befinden, wurden auf Fotos schwere Explosionsschäden an einem Gebäude sichtbar. Bürgermeister Sergej Sobjanin hingegen sprach von "unbedeutenden Schäden" an den Fassaden zweier Bürogebäude. Glassplitter zerstörter Scheiben fielen auf die Straßen.

Das Verteidigungsministerium in Moskau teilte mit, dass in Moskwa City zwei Drohnen durch die radioelektronische Abwehr zum Absturz gebracht wurden. Im Moskauer Gebiet habe die Flugabwehr eine weitere Drohne abgeschossen, so die Mitteilung. Das Ministerium in Moskau machte das "Kiewer Regime" für die Attacken verantwortlich.

???? Drone Attack in Moscow! Three Ukrainian drones downed, briefly shutting down an international airport. Moscow targeted in latest series of drone assaults blamed on Kyiv. #Moscow #Ukraine #DroneAttack ????️???? #Putin #worldwar3 pic.twitter.com/ViLb30nDlI — Tiger News Report (@TigerRepor) July 30, 2023

Flughafen musste wegen Gefahrenlage geschlossen werden

Einige Moskauer vermuteten, dass mindestens eine Drohne in einem 50-geschossigen Gebäude einschlug, in dem auch das Ministerium für Digitalisierung Büros hat. Eine offizielle Bestätigung dafür gab es jedoch nicht. Die russische staatliche Nachrichtenagentur Tass meldete am Morgen, dass ein Wachmann verletzt wurde. Aufgrund der Gefahrenlage gab es zeitweilig keine Starts und Landungen am Moskauer Flughafen Wnukowo. Flüge wurden umgeleitet, während der Betrieb an anderen Flughäfen in der Region weiterlief.

Drone attack in Moscow City. Ukrainian UAV destroyed in the air. Two other drones jammed and crashed in the non-residential complex. One person injured in the attack on a skyscraper. pic.twitter.com/JEcaHvfzZW — 301 Military (@301military) July 30, 2023

Die Millionenmetropole Moskau war bereits mehrfach Ziel von Drohnenangriffen, die jedoch im Vergleich zu den massiven Attacken Russlands im Angriffskrieg gegen die Ukraine stehen in keinem Verhältnis. Russland führt seit mehr als 17 Monaten einen zerstörerischen Angriffskrieg gegen die Ukraine und beschießt auch die Hauptstadt Kiew immer wieder mit Drohnen, Raketen und Marschflugkörpern. Dies führte zu Toten, Verletzten und massiven Schäden in Kiew.