Einigung auf Öl-Embargo gegen Russland bei EU-Gipfel

Im Streit um ein Öl-Embargo gegen Russland hat die EU eine Einigung erzielt.

Die EU hat sich auf ein sechstes Sanktionspaket einschließlich des seit Wochen umstrittenen Öl-Embargos gegen Russland verständigt. Dies teilte EU-Ratspräsident am späten Montagabend nach Beratungen beim EU-Sondergipfel in Brüssel auf Twitter mit. "Einigkeit. Einigung auf ein Verbot des Exports von russischem Öl in die EU", schrieb Michel. Das Embargo betreffe "sofort" mehr als zwei Drittel aller Ölimporte aus Russland.

Damit verliere das Land eine "riesige Finanzquelle für seine Kriegsmaschinerie", betonte Michel. Man übe "maximalen Druck" auf das Land aus, "den Krieg zu beenden". Weiters werde die staatliche Sberbank aus dem Bankenkommunikationssystem SWIFT ausgeschlossen, und die EU verbiete auch drei russische Staatssender. Zudem gebe es weitere Sanktionen gegen Personen, die für Kriegsverbrechen verantwortlich seien.