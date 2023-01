Erklärt Baerbock hier Russland den Krieg?

Die deutsche Außenministerin sorgt mit einem Kriegs-Sager für Verwunderung.

Deutschlands Außenministerin Annalena Baerbock sorgte bei der jüngsten Parlamentarischen Versammlung des Europarats in Straßburg für Aufregung. „Ich habe es bereits in den letzten Tagen mehrfach betont. Ja, wir müssen mehr tun, um die Ukraine zu verteidigen“, so die Grünen-Politikerin. “Wir führen einen Krieg gegen Russland und nicht gegeneinander.“

Vor allem in den sozialen Medien sorgte der Sager für Verwunderung und Empörung. "Nein Frau Außenministerin, WIR führen keinen Krieg gegen Russland“, schrieb ein User. "Das wäre mir neu, Frau Baerbock", meinte ein anderer. "Wenn wir Russland schon den Krieg erklären, dann wäre es zumindest schön, wenn das nicht aus Versehen passiert”

German foreign minister declares war on Russia pic.twitter.com/C4cAqnZXhD — Michael Tracey (@mtracey) January 25, 2023

Um eine Kriegserklärung handelte es sich natürlich nicht. Baerbock verfügt als Außenministerin nicht über die verfassungsmäßige Befugnis, einen Krieg zu erklären. Bei der Aussage würde es sich auch nicht um eine formelle Kriegserklärung handeln.