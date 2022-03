Russland treibt die militärische Offensive in der Ukraine weiter voran. Im Norden Kiews steht ein 60 Kilometerlange russische Militärkolonne. Der massive Aufmarsch der Truppen wird umfangreich dokumentiert, und dabei fällt eins auf: Auf diversen Fotos fallen immer wieder Buchstarben auf Militärfahrzeugen auf. Bisher gingen bisher davon aus, dass die Symbole ein «friendly fire» verhindern wollen. Das heißt, dass also nicht aus Versehen auf eigene Truppen geschossen wird. Viele ukrainische Militärfahrzeugen ähneln nämlich denen der russischen.

Der russische Kriegsbeobachter Dmitri Alperowitsch glaubt das Rätsel jetzt gelöst zu werden. Die Bezeichnungen sollen für die Herkunft der Einheiten.

Z: Ost-Truppen

|Z|: Krim-Truppen

O: Truppen aus Belarus

V: Marine-Infanterie

X: Tschetschenische Kadyrowzy-Gruppen

A: Spezial-Truppen (Nationalgarde, Geheimdienst, Elite-Einheiten)

Curious about what letter markings on Russian troop vehicles mean? Ukrainian General Staff has provided a decoder:



Z: Eastern Forces

|Z| - Crimea Forces

O - Forces from Belarus

V - Naval infrantry

X - Kadyrov’s Chechens

A - Special Forces (National Guard, FSB, Special Ops) pic.twitter.com/pkbDw01nr3