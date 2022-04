Inselstaat Fidschi setzt Oligarchen-Superjacht fest

Suva. Die Regierung des Inselstaats Fidschi im Südpazifik hat eine Superjacht festgesetzt, die einem russischen Oligarchen gehören soll. Die Staatsanwaltschaft des Landes teilte am Mittwoch mit, ein Gericht habe das Auslaufen der "Amadea" untersagt. Die Jacht wurde in einigen Berichten mit dem Oligarchen Suleiman Kerimow in Verbindung gebracht, der wegen der russischen Invasion in der Ukraine mit Sanktionen der Europäischen Union und der USA belegt ist.

One of the largest luxury yachts in the world may soon be in the hands of U.S. authorities after it unexpectedly sailed into Fijian waters last week.



