Irre Verschwörung um 70. Geburtstag von Wladimir Putin

Auch die treuesten Putin-Propagandisten erwartet heute ein bitterer Tag, denn die russische Invasion in der Ukraine läuft längst nicht wie geplant. Chef-TV-Propagandist für Putin, Wladimir Solowjow (58), vermutet sogar eine Verschwörung gegen Putins Geburtstag: Die Ukrainer würden ihre Gegenoffensive in der Ostukraine mit Absicht so auslegen, dass sie den 70. des Kreml-Herrschers versauen, sagte er mit in seiner Sendung.

"Es ist offensichtlich, dass heute und morgen extrem intensive Tage werden, dass die Feinde von allen Seiten angreifen. Ihr Ziel ist es, den Geburtstag des russischen Präsidenten zu ruinieren", so Solowjow. Die Ukrainer würden solche Symbole mögen, behauptete er.

Top Russian propagandist Vladimir Solovyov is joined by Andrey Gurulyov, former deputy commander of Russia's southern military district. He says the Ukrainian forces timed their advances specifically to ruin Putin's Birthday. Gurulyov predicts that another mobilization is coming. pic.twitter.com/TCOCWPyhUW