Kadyrow: Ukraine greift Polizeigebäude in Grosny mit Drohne an

Tschetscheniens Machthaber Ramsan Kadyrow hat die Ukraine beschuldigt, das Gebäude einer Spezialeinheit der tschetschenischen Polizei in Grosny mit einer Drohne angegriffen zu haben.

"Sie haben heute das Stadtzentrum mit einer Drohne angegriffen. Sie haben das Dach des Regiments zerstört. Friedliche Zivilisten wurden verletzt", sagte Kadyrow laut einem Bericht der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Ria Nowosti.

Die in dem getroffenen Gebäude untergebrachte Spezialeinheit ist an der russischen Offensive in der Ukraine beteiligt. Das Regiment ist nach Kadyrows verstorbenem Vater und Amtsvorgänger Achmad Kadyrow benannt, wie Ria Nowosti weiter berichtete.

Russische Militärblogger hatten zuvor Bilder von einer nächtlichen Explosion und einem zerstörten Dach innerhalb des Polizei-Komplexes veröffentlicht und die Ukraine für den Angriff verantwortlich gemacht.

Keine Stellungnahme der Ukraine

Von ukrainischer Seite kam bisher keine Stellungnahme. Seit dem Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine im Februar 2022 hatte Kiew sich mehrfach zu Drohnenangriffen auf Ziele in Russland bekannt, die weit im Landesinneren liegen. Die tschetschenische Hauptstadt Grosny liegt etwa 750 Kilometer von der Ostgrenze der Ukraine entfernt.

Bei dem Angriff aus der Nacht zum Mittwoch handelt es sich um den zweiten ukrainischen Drohnenangriff, der von den tschetschenischen Behörden gemeldet wurde. Zuletzt war im Oktober laut Kadyrow eine Militärakademie in der Nähe von Grosny angegriffen worden.