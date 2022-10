Russland griff auch am Dienstag ukrainische Städte mit Raketen & Drohnen an.

Kiew. Gezielt wurden zivile Infrastruktur wie Kraftwerke ins Visier genommen. Nach internationalem humanitären Recht ist das verboten, so die UN in Genf. Abgefeuert wurden abermals S-300P-Langstreckenraketen, auch Kampfdrohnen waren im Einsatz. In Lemberg (Westukraine) brach die Elektrizitätsversorgung zusammen. 30 Prozent der Stadt waren ohne Strom. Südlich von Kiew attackierten Kampfdrohnen ein Heizkraftwerk und zerstörten dieses. Im Zentrum Kiews schlug ein Geschoss nahe einem Spielplatz ein. Bürgermeister Klitschko: „Putin zielt auf unsere Kinder“, sagte er der Bild.

Tote und Verletzte auch in der Stadt Saporischschja im Süden. Hier steht Europas größtes Atomkraftwerk (siehe rechts). Mehrere Raketen schlugen in der Stadt ein.