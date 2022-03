Klitschko tröstet verzweifelte Kiewer in U-Bahnstation

Ukraine. In Kiew sind viele Menschen in die U-Bahnstationen geflüchtet, um nicht von den russischen Angriffen getroffen zu werden. Tausende harren seit Tagen dort aus – oe24 berichtete. Jetzt hat Box-Legende Wladimir Klitschko (45) eine U-Bahnstation der ukrainischen Hauptstadt besucht um den verzweifelten Menschen dort Trost zu spenden.

Der Bruder von Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko (50) postete ein Video seines Besuches in den sozialen Medien. Im Clip ist zu sehen, wie er etwa einer jungen, weinenden Frau tröstend einen Arm um die Schultern legt.

Kiew hat insgesamt 50 Stationen als Schutzräume ausgewiesen. Bürgermeister Vitali Klitschko berichtete bereits, dass die Logistik in der Stadt zusammengebrochen sei. Die aktuelle Herausforderung in Kiew sei die Versorgung der Bürger mit Wärme, Elektrizität und Wasser.

Visited people in shelter in one of Kyiv’s subway stations. #StandTogether ????????#Ukraine #Kyiv #united #StopThisWar @Vitaliy_Klychko pic.twitter.com/CwGKkJFROH