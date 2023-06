Kreml: Erdogan sagt Putin in Telefonat Unterstützung zu

''Das bedeutet Bürgerkrieg in Russland'' ''Das bedeutet Bürgerkrieg in Russland und - so denke ich - eine schrittweise Beendigung des Kriegs mit der Ukraine'', kommentiert der aus St. Petersburg stammende Historiker Alexander Etkind den Aufstand des Söldnerführers Jewgeni Prigoschin in einem Telefonat mit der APA.