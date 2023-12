London: Jüngste russische Attacken sollen Freiheit killen

Premier Sunak: Putin schreckt dafür vor nichts zurück

Der britische Premier Rishi Sunak hat die schweren russischen Luftangriffe auf die Ukraine verurteilt und Machthaber Wladimir Putin verantwortlich gemacht. "Diese umfassenden Attacken auf ukrainische Städte zeigen, dass Putin vor nichts zurückschreckt, um sein Ziel zu erreichen, Freiheit und Demokratie auszurotten", schrieb Sunak am Freitag im Online-Dienst X. "Wir werden ihn nicht gewinnen lassen. Wir müssen weiterhin an der Seite der Ukraine stehen - so lange es nötig ist."

Bei den heftigsten russischen Luftangriffen seit Beginn des umfassenden Ukraine-Krieges Ende Februar 2022 waren am Freitagmorgen nach einer jüngsten Bilanz mindestens 18 Menschen getötet und mehr als 100 verletzt worden. Ukrainischen Angaben zufolge feuerte Russland mehr als 150 Raketen und Drohnen auf verschiedene Ziele ab. Großbritannien gilt seit Beginn des russischen Angriffskriegs im Februar 2022 als einer der engsten Partner der Ukraine.