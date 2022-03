Lukaschenko droht mit Drittem Weltkrieg

Der belarussische Machthaber warnt vor einer Entsendung von Friedenstruppen in die Ukraine.

Alexander Lukaschenko, Langzeitdiktator in Belarus, warnt vor einem neuen Weltkrieg. Die Entsendung westlicher Friedenstruppen in der Ukraine könnte den Konflikt weiter eskalieren lassen. „Die Situation ist sehr ernst und sehr angespannt“, so der 67-Jährige am Donnerstag.

Lukaschenko gilt weiterhin als enger Verbündeter Putins. Belarus erlaubte es den russischen Truppen, das Territorium für die Invasion in der Ukraine zu benutzen.

Auch Russland warnt

Zuvor hatte auch bereits Russland vor einer Friedenstruppe nach polnischem Vorschlag gewarnt. "Jede mögliche Konfrontation zwischen unseren Truppen und NATO-Kräften könnte klare Konsequenzen haben, die schwer zu korrigieren sind", sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Mittwoch vor Journalisten. Polens dahin gehende Idee sei waghalsig und extrem gefährlich. Die Regierung in Warschau hatte die Entsendung von Friedenstruppen ins Gespräch gebracht.

Zuvor hatte schon Außenminister Sergej Lawrow gesagt, Friedenstruppen in die Ukraine zu schicken, könnte zu einer direkten Konfrontation seines Landes mit der NATO führen. Polen hat eine internationale Friedenstruppe vorgeschlagen, die sich in der Ukraine dann auch verteidigen sollte.