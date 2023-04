Einst galt Dmitri Medwedew als liberaler Hoffnungsträger in Russland, spätestens seit Beginn des Ukraine-Krieges tritt der ehemalige Präsident aber nur mehr als absoluter Hardliner und Scharfmacher auf. Nun droht der 57-Jährige dem nächsten Land mit der Vernichtung.

Medwedew warnt erneut vor Atomkrieg

Auf Twitter attackiert Medwedew Polen und dem polnischen Premier Mateusz Morawiecki. „Irgendein Dummkopf namens Mateusz Morawiecki sagte, die Ukraine habe das Recht, Russland anzugreifen, und er mache sich keine Sorgen über einen Krieg der NATO gegen Russland, weil letzterer ihn bald verlieren würde“, schreibt Medwedew auf Englisch und Polnisch. „Ich weiß nicht, wer einen solchen Krieg gewinnen oder verlieren wird, aber angesichts der Rolle Polens als Außenposten der NATO in Europa wird dieses Land mit Sicherheit zusammen mit seinem dummen Premierminister verschwinden.“

Some dumbhead called Mateusz Morawiecki said that Ukraine had the right to hit Russia, and that he had no worries about NATO’s war against Russia, because the latter would soon lose it. I don’t know who’s going to win, or lose such a war, but…