Medwedew postet Foto - und macht sich lächerlich

Der russische Ex-Präsident blamierte sich bei einem Truppenbesuch.

Lange Zeit galt Dmitri Medwedew als Hoffnungen der Liberalen in Russland, seit Beginn des Ukraine-Krieges tritt der ehemalige Präsident aber vorwiegend als Scharfmacher auf. Der 56-Jährige beschimpft auf Telegram regelmäßig westliche Politiker oder holt zu Hasstiraden aus.

Mit seinem neuesten Posting hat sich Medwedew nun aber völlig blamiert. Am 5. August stattete der 56-Jährige der Militärgarnison in der Region Orenburg einen Besuch ab und setzte sich dabei in Militäruniform in Szene. Auf einem Foto, das online gestellt wurde, schaut Medwedew durch ein Fernglas in die Ferne. Dabei passierte aber ein peinlicher Fauxpas -vor Medwedews Linse baumelten noch die Schutzabdeckungen.

Dem Politiker selbst soll die Panne nach wenigen Minuten aufgefallen sein, da war es allerdings schon zu spät. Obwohl das Posting rasch gelöscht wurde, ging das Foto bereits viral und Medwedew erntet dafür nun jede Mengel Spott.