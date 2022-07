Moskau droht den USA: ''Auch Alaska war mal Russland''

Russland verschärft den Ton gegenüber dem Westen weiter. Als Antwort auf amerikanische Waffenlieferungen für die Ukraine attackiert Moskau nun auch den USA. Parlamentschef Wjatscheslaw Wolodin droht sogar ganz unverhohlen: "Auch Alaska war mal Russland“.

Der Duma-Chef bringt eine Rückeroberung des nördlichsten US-Bundesstaats ins Spiel: „Amerika soll sich stets daran erinnern, dass ein Teil ihres Territoriums Alaska ist“, so Wolodin. „Bevor sie anfangen über unsere Ressourcen im Ausland zu verfügen und zu entscheiden, sollen sie daran denken, dass auch wir etwas zum Zurückholen haben." Die USA kauften Alaska 1867 für gerade einmal 7,2 Millionen Dollar.

In der sibirischen Stadt Krasnojarsk wurde unterdessen bereits eine Werberafel mit dem Slogan „Alaska gehört uns“ aufgestellt.

“Alaska is Ours!” As spotted in Krasnoyarsk. They’ve gone totally mad. pic.twitter.com/JoHCs5qZOO