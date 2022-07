Ein ehemaliger Generalmajor wurde tot im Stiegenhaus gefunden. Die Umstände sind mysteriös.

Die Serie von mysteriösen Todesfällen in Russland reißt nicht ab. Am Mittwoch wurde in Moskau ein ehemaliger Generalmajor des russischen Geheimdienstes tot aufgefunden. Der Fall lässt viele Fragen offen.

Lokalen Medienberichten zufolge wollte Jewgeni Lobatschow nur einen Spaziergang machen, Passanten entdeckten den 76-Jährigen später dann tot im Treppenhaus. Neben der Leiche fanden die Polizisten eine Pistole. Der offiziellen Version der Behörden nach soll der Geheimdienstler Selbstmord begangen haben – angeblich hatte Lobatschow finanzielle und gesundheitliche Probleme.

Seit Beginn des Ukraine-Krieges starben bereits mehrere hochrangige Personen eines mysteriösen Todes. So wurde etwa vor wenigen Wochen Lev Sotskow, der Generalmajor des Auslandgeheimdienstes, tot in seiner Wohnung gefunden. Auch damals sprachen die Behörden von Selbstmord.