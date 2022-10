Roman Malyk ist mit nur 49 Jahren plötzlich verstorben.Die Umstände sind äußerst rätselhaft.

Erneut sorgt ein mysteriöser Todesfall in Russland für Aufregung. In Partisansk wurde der dortige Rekrutierungs-Chef Roman Malyk im Alter von nur 49 Jahren tot aufgefunden. Die Umstände sind rätselhaft.

Malysk war im Bezirk Partisansk und den umliegenden Gebieten für die Rekrutierung von Soldaten für den Ukraine-Krieg verantwortlich. Putin selbst hatte vergangene Woche Probleme bei der Mobilisierung in dieser Region eingeräumt und Kritik an den Verantwortlichen geübt. Wenige Tage später wurde Malysk nun tot in der Nähe seines Hauses gefunden. Der offiziellen russischen Darstellung zufolge soll der Oberstleutnant Suizid begangen haben.



Lange Liste von rätselhaften Todesfällen

Es ist allerdings nicht der erste mysteriöse Todesfall in Russland seit Ausbruch des Kriegs: Vor ihm kam Medienberichten zufolge beispielsweise im Mai der Lukoil-Manager Alexander Subbotin angeblich bei einer okkulten Behandlung gegen Alkoholsucht ums Leben.

Daneben sind seit Jahresbeginn auch mehrere Manager russischer Energiekonzerne tot aufgefunden worden. Auch sie sollen sich das Leben genommen haben. In einem Video-Interview, das Ende April auf Youtube veröffentlicht wurde, bezweifelte der langjährige Vizechef der Gazprombank, Igor Wolobujew, dass es sich um Suizid handelte. Kurz zuvor war Wolobujew in die Ukraine geflohen und gab an, dort gegen die russischen Truppen kämpfen zu wollen.