Wladimir Putin verfolgt sein Ziel weiter. Nach zahlreichen Rückschlägen schickt er nun ein gewaltiges Rüstungsmonster in die Ukraine.Es soll "bis an die Zähne bewaffnet" sein.

Die blutigen Kämpfe in der Ukraine dauern an. Und das, obwohl Wladimir Putin bereits über 127.000 russische Soldaten verloren hat. Auch die Kreml-Armee rückt nach mittlerweile zahlreichen Rückschlägen nur langsam vor.

Doch das soll sich nun ändern.

Denn Wladimir Putin zeigt jetzt erschreckende Aufnahmen eines gewaltigen Rüstungsmonsters, welches er nun aufs Schlachtfeld schicken möchte.

Das russische Verteidigungsministerium teilte gestern, Dienstag, dem 31. 01. 2023, mit, dass der Panzerzug "Wolga" zur Minenräumung und zur technischen Aufklärung in der Ukraine eingesetzt werden soll. Außerdem soll der Panzerzug auch dienen, militärische Ziele am Boden und in der Luft zu zerstören.

Bis an die Zähne bewaffnet

Das russische Verteidigungsministerium veröffentlicht Video des Ungetüms: "Bis an die Zähne bewaffnet!"

Soldaten soll es nun durch das gewaltige Rüstungsmonster möglich sein, unter den schwierigsten Bedingungen zu arbeiten. "Das ist ein echter Panzerzug, bis an die Zähne bewaffnet ."

Die Soldaten hätten dabei nicht nur einfache Schusswaffen, sondern auch großkalibrige Geräte wie Granatwerfer. "Bei diesem Zug ist die Diesellokomotive in der Mitte des Zuges positioniert, sodass der erste Aufprall die Lokomotive nicht außer Betrieb setzt."