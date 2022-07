Neue Gerüchte: Selenskyj soll schwer krank sein

Gerüchte über eine schwere Erkrankung Putins kursieren schon länger – nun wird die Meldung verbreitet, Selenskyj liege auf der Intensivstation eines Spitals. Der Ukraine-Präsident hat höchstpersönlich darauf reagiert.

Schon längst ist der Krieg zwischen Russland und der Ukraine auch ein Informationskrieg. Bewusst werden Falschmeldungen verbreitet, um die Kampfmoral der Gegenseite zu schwächen. Nachdem schon seit Längerem Gerüchte über eine schwere Erkrankung Putins kursieren, verbreitet sich nun auch die Information, dass Selenskyj im Spital auf der Intensivstation liegen soll. Nun reagierte der Staatschef der Ukraine höchstpersönlich via Videobotschaft darauf.

„Ich wünsche Ihnen allen Gesundheit. Russland hat heute weitere gefälschte Nachrichten veröffentlicht, dass Präsident Selenskyj den Staat nicht regiert, weil er aufgrund seines ernsten Gesundheitszustands im Krankenhaus oder besser gesagt, auf der Intensivstation liegt. Hier bin ich also im Büro. Ich habe mich noch nie so gesund gefühlt wie jetzt“, so Selenskyj.

Zuvor hatten mehrere Radiosender des Unternehmens TAVR Media von einer schweren Erkrankung Selenskyjs berichtet. Später wurde jedoch bekannt, dass der Sender zuvor gehackt worden war. „Die Information über den Gesundheitszustand von Präsident Wolodymyr Selenskyj ist nicht korrekt“, wurde betont. Die Urheber der Falschmeldung sind bisher nicht bekannt. Es werden aber russische Hacker dahinter vermutet.