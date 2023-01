Neuer russischer Oberbefehlshaber will für mehr Disziplin sorgen

Die russische Offensive in der Ukraine stockt gewaltig. Der neue Oberbefehlshaber der Armee, Waleri Gerassimow, will nun für mehr Disziplin sorgen.

Nachdem die Offensive der russischen Armee in der Ukraine ins Stocken gerät, will der neue Oberbefehlshaber, Waleri Gerassimow, neue Regeln für die Truppen, darunter auch die Wagner-Privatarmee, implementieren. Der neue Stabschef lege viel Wert auf Disziplin, so das britische Verteidigungsministerium unter Berufung auf Geheimdienstinformationen am Montag.

"Die Priorisierung vornehmlich kleiner Vorschriften dürfte die Befürchtungen seiner vielen Skeptiker in Russland bestätigen. Gemeinsam mit Verteidigungsminister Sergej Schoigu (67) gilt er zunehmend als abgehoben, und ihm wird vorgeworfen, auf Präsentation statt Substanz zu setzen", so die Briten.

Konkret geht es Gerassimow um das Abstellen der Nutzung falscher Uniformen, die Nutzung von Handys und zivilen Fahrzeugen sowie nicht der Norm entsprechende Haarschnitte. "Die Maßnahmen stoßen auf skeptisches Feedback. Den größten Spott aber gab es dafür, den Standard der Truppenrasur zu verbessern", so das britische Ministerium.