Zelenskyj nach werden in der Ukraine nordkoreanische Soldaten "hingerichtet", bevor sie gegnerischen Truppen als Kriegsgefangene in die Hände fallen.

Der ukrainische Präsident Zelenskyj hat schwere Vorwürfe gegen Nordkoreas Regime erhoben. Laut ihm werden verwundete nordkoreanische Soldaten von ihren eigenen Truppen exekutiert, um zu verhindern, dass sie in die Hände der ukrainischen Armee fallen. Diese brutale Praxis soll Teil der Unterstützung Nordkoreas für die russische Invasion in der Ukraine sein. Zelenskyj bestätigte laut Mirror, dass seine Truppen mehrere nordkoreanische Soldaten gefangen genommen hatten, die in der Folge jedoch an ihren Verletzungen verstarben.

Die nordkoreanischen Truppen wurden von Diktator Kim Jong-un entsandt, um Präsident Wladimir Putin im Ukraine-Konflikt zu unterstützen. Laut Zelenskyj herrschen erhebliche Kommunikationsprobleme zwischen den russischen und nordkoreanischen Soldaten. Berichten zufolge würden die beiden Parteien nicht miteinander sprechen, was zu Verwirrung und Misskommunikation auf dem Schlachtfeld führe. Zelenskyj beschuldigte zudem die russische Militärführung, den Nordkoreanern minimale Unterstützung und Schutz zu bieten.

Zelenskyj kritisierte die Exekution von Verwundeten als "Wahnsinn". Er appelliert deshalb an China, als Nachbar und wichtiger Akteur im geopolitischen Kontext, Druck auf Nordkorea auszuüben, um eine weitere Eskalation des Konflikts zu verhindern.