Putin-Anhänger fürchten sich vor Revolution

Putins Propagandisten fürchten nun vor allem den Umsturz im Inland.

Unter den Kreml-Anhängern macht sich Panik breit: Nach diversen militärischen Rückschlägen fürchten sie nun einen Aufstand der Russen. In der Talkshow des berüchtigten Regime-Fanatikers Wladimir Sowoljow vergleichen die geladenen Experten die Lage Russlands mit 1916 – Monate vor der Februar-Revolution von 1917, die das Ende des Zarenreichs begründete. Und machen dabei einige Parallelen fest. Kommentator Dimitri Kulikow meint, er lese in sozialen Medien immer wieder den Satz „Das ist entweder Dummheit oder Verrat!“ – ein Ausruf, der von Pawel Milyukow im November 1916 in der Staatsduma stammt – als Signal für den Umsturz der damaligen Regierung Russlands. Mit den mächtigen sozialen Medien könnte so ein Umsturz noch viel schneller passieren als damals, zeigt sich der Experte besorgt.

Auch Generaloberst Andrey Karpotolow sieht Ähnlichkeiten. „Was ist 1917 vorausgegangen?“, fragt er im TV. „Ganz einfach: Die Diskreditierung der Armee 1916, die Diskreditierung der militärischen Kommandeure.“ Das habe zur Demoralisierung der Armee und der Gesellschaft geführt, und die Menschen hätten den Glauben an ihre Regierung verloren, was zum Umsturz geführt habe.