Am Freitagabend war der seit Langem schwelende Machtkampf zwischen dem russischen Söldnerführer Jewgeni Prigoschin und der russischen Militärführung eskaliert.

Kämpfer der Wagner-Truppe marschierten von der Ukraine aus mit dem Ziel nach Russland ein, die Militärführung in Moskau zu stürzen. Die Wagner-Söldner übernahmen am Samstag nach eigenen Angaben die Kontrolle über Militäreinrichtungen in Rostow. Wenige Stunden später wurden aus der auf halbem Weg zwischen Moskau und Rostow gelegenen Region Woronesch Kampfhandlungen zwischen der Armee und aufständischen Wagner-Söldnern gemeldet. In Moskau wurden wegen der Rebellion die Sicherheitsvorkehrungen verstärkt. Auch in Lipezk waren bereits vor dem Eintreffen der Wagner-Söldner Maßnahmen ergriffen worden.

Putin-Gegner Chodorkowski: ''Zeit, Euch zu bewaffnen!''

Im Zuge des Wagner-Aufstandes meldete sich nun Putin-Gegner und Ex-Oligarch Michail Chodorkowski zu Wort und ruft zum bewaffneten Widerstand gegen den russischen Präsidenten Putin auf. Er schreibt auf Twitter, dass es das aktuelle Chaos zu nutzen gelte. Es werde "lange Zeit keine zweite Gelegenheit" geben, so Chodorkowski.

"Wenn Ihr Euch zutraut, in Zukunft die bewaffneten Leute zu werden, die sich Putin oder Prigoschin entgegenstellen, dann ist es an der Zeit, Euch zu bewaffnen!", so der Ex-Oligarch. Chodorkowski stellte aber auch klar: Wagner-Chef Prigoschin ist "nicht unser Freund oder gar Verbündeter", sondern vielmehr ein Kriegsverbrecher.