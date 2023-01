Putin hielt die Neujahrsrede erstmals nicht im Kreml, sondern vor ''Soldaten''.

Moskau. Sonst zeigt sich Putin stets im Kreml-Hof. Diesmal in einem Militär-Hauptquartier. Hinter ihm Soldaten, die ernst in die Kamera blickten. Alles verdiente Soldaten, hieß es in der Ankündigung – ein Fake. Bei einigen Soldaten handeltet es sich nicht um verdiente Militärs, sondern um Schauspieler.

Besonders die blonde Frau neben Putin fiel auf. Sie hatte schon im November neben Putin als Soldatenmutter posiert.