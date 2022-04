Putin-Plan: Seine Geliebte soll den Sieg verkünden

Alina Kabajewa verbreitet jetzt auch die Kreml-Propaganda.

Alina Kabajewa galt lange als verschollen, isoliert in den Schweizer Bergen. Dort hat sie ihren Lebensmittelpunkt und lebt in einem schwer bewachten Chalet mitsamt ihrer vier Kinder, die alle Putins sein sollen. Jetzt ist sie zurück in Moskau und rührt kräftig die Propaganda-Trommel des Kremls. Die 38-jährige Ex-Turnerin und Geliebte des russischen Präsidenten Wladimir Putin (69) posierte beim nach ihr benannten "Alina Festival" in Moskau posierte vor dem berüchtigten russischen "Z"-Symbol, dem Synonym für Putins Angriffskrieg auf die Ukraine.

Kreml-Propaganda-Plan. Putin will, dass Kabajewa bei der kommenden 9.-Mai-Feier (Anm. Tag des Sieges über Nazi-Deutschland) auch den Sieg über die Ukraine verkündet – beziehungsweise den Erfolg über den "militärischen Sondereinsatz", wie der Krieg in Russland offiziell genannt wird.

Vorzeige-Turnerin Kabajewa war von 2007 bis 2014 außerdem Abgeordnete der Kreml-Partei "Einiges Russland". Seit September 2014 ist sie Vorsitzende des Verwaltungsrates der Mediengruppe "National Media Group", die dem Kreml treu ergeben ist.