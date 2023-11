Putin plant neuen Ukraine-Kessel

Russland versucht mit einer Zangenbewegung die Stadt Awdijiwka einzukreisen.

Die russischen Truppen haben nach britischer Einschätzung zuletzt Fortschritte im Kampf um die ostukrainische Stadt Awdijiwka gemacht. "Russland versucht mit ziemlicher Sicherheit, mit einer Zangenbewegung die Stadt einzukreisen", teilte das britische Verteidigungsministerium am Donnerstag unter Berufung auf Geheimdiensterkenntnisse mit.

"Die jüngsten Vorstöße haben die russischen Streitkräfte wahrscheinlich in die Nähe des von der Ukraine gehaltenen Kokerei-und Chemiewerks Awdijiwka gebracht", hieß es weiter. Dem weitläufigen Industriekomplex, in dem der Brennstoff Koks und verschiedene Chemikalien hergestellt werden, komme eine strategisch bedeutende Position im Norden der Stadt an einer wichtigen Hauptstraße zu. Würden russische Truppen das Werk erobern, würde dies die Versorgung der ukrainischen Verteidiger erschweren, hieß es in der Mitteilung. "Allerdings verschafft die Industrieanlage der Ukraine einen lokalen Verteidigungsvorteil, und die russischen Streitkräfte werden wahrscheinlich erhebliche Verluste erleiden, wenn sie versuchen, die Anlage anzugreifen."

Das britische Verteidigungsministerium veröffentlicht seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine täglich Informationen zum Kriegsverlauf. Moskau wirft London Desinformation vor.