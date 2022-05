Putin-Sender: "Wir sind im Dritten Weltkrieg"

Während die russische Armee den Großangriff auf den Donbass fortsetzt, verschärft man nun auch russischen Staatssender „Rossija 1“ die Rhetorik. Olga Skabeyeva, Aushängeschild des Putin-Senders und Moderatorin der beliebten Talksshow „60 Minuten“ sieht Russland sogar schon im Krieg gegen den Westen.

Vor laufender Kamera ruft die 37-Jährige vor einem Millionenpublikum zum Dritten Weltkrieg auf. „Vielleicht ist es an der Zeit, zuzugeben, dass Russlands Sondereinsatz in der Ukraine beendet ist“, so Skabeyeva. „Jetzt hat ein echter Krieg begonnen – es ist der Dritte Weltkrieg. Wir sind gezwungen, nicht nur die Ukraine, sondern die gesamte NATO zu entmilitarisieren.“

Russian state TV's Olga Skabeyeva says it might be time to admit that the "special operation in Ukraine is over"



Russia has now been "forced to demilitarise the whole of Nato", she claims



(with subtitles) pic.twitter.com/HdNjur9Wg9