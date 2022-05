Putin soll Top-General gefeuert haben

Der Stabschef der russischen Armee, Walery Gerasimow, soll unehrenhaft entlassen worden sein.

Das sagte Oleksiy Arestowych, Militär-Berater von Ukraines Präsident Selenskyj in einem Youtube-Interview. Gerasimow war am Montag, wider Erwarten, nicht zur Parade zum Tag des Sieges in Moskau erschienen. "Vorläufigen Informationen zufolge ist Gerasimov de facto suspendiert worden. Sie entscheide n, ob sie ihm Zeit geben, die Dinge in Ordnung zu bringen, oder nicht", so Arestowych.

Auch ein zweiter Top-General soll von Putin entlassen worden sein, so Arestowych weiter: "Der Kommandeur der ersten Panzerarmee des westlichen Militärbezirks, Generalleutnant Sergej Kisel, wurde ebenfalls verhaftet und entlassen, nachdem die erste Panzerarmee in der Nähe von Charkiw besiegt wurde."