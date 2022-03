Putin verliert seine beste Scharfschützin

Irina Starikova wurde von ihren Kollegen zum Sterben zurückgelassen.

Irina Starikova gilt als Putins beste Scharfschützin. Die gebürtige Serbin soll für den Tod von 40 Ukrainern verantwortlich sein - nun wurde die zweifache Mutter geschnappt.

Starikova, die den Codenamen Bagira trägt, kämpft bereits seit 2014 in der Ukraine, als sie sich den Separatisten in Donezk anschloss. Im aktuellen russischen Angriffskrieg war die Sniperin wieder an vorderster Front im Einsatz und soll Berichten zufolge 40 Ukrainer getötet haben.

❗️ ЗСУ взяли в полон снайперку "Багіру" з ОРДЛО, яка розстрілювала наших полонених у 2014 році. pic.twitter.com/lZJA7Nwn0T — ????????Armed Forces (@ArmedForcesUkr) March 25, 2022

Bei einem Gefecht mit ukrainischen Soldaten wurde die Scharfschützin nun verletzt und von ihren Kollegen am Schlachtfeld „zum Sterben“ zurückgelassen. Ukrainische Soldaten nahmen Irina Starikova schließlich fest und ließen sie medizinisch versorgen.